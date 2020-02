Guinée : couplage du référendum constitutionnel avec les législatives du 1er mars

La Guinée Conakry organisera les législatives du 1er mars prochain couplées avec le référendum constitutionnel. Cette annonce a été faite au soir du mardi 4 février.

Un décret présidentiel lu à la télévision nationale guinéenne a annoncé le couplage des élections législatives et de la consultation populaire sur la nouvelle constitution du pays. La commission électorale nationale indépendante est appelée à se préparer pour une double mission. A l’annonce de ce couplage, le directeur de campagne de la mouvance présidentielle approuve l’idée. « Sur le plan économique, ça va coûter moins cher et ça va faciliter la mobilisation des militants. On n’a pas deux campagnes à faire. On mobilise les militants pour deux scrutins en même temps », s’est-il justifié.

Au sein du front nationale pour la Défense de la constitution (FNDC), il s’agit d’une astuce du pouvoir pour faire passer le référendum constitutionnel. « C’est une astuce pour amener davantage de personnes aux urnes. Les législatives sont présentées comme une opportunité, un tremplin pour faire passer le référendum. Dès lors que les gens accepteront d’aller voter pour les législatives, on va considérer que les mêmes personnes auront voté pour le référendum», a déclaré Abduramane Sanoh, le coordonnateur du Front.

Un troisième mandat en suspens !

Le président Alpha Condé n’a clairement pas affiché ses ambitions sur la question du troisième mandat. Selon la constitution en vigueur, il ne pourra pas briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Le flou autour de cette reforme nourrit les soupçons au sein de l’opposition qui estime que cette nouvelle constitution ouvrira la voie à un troisième mandat de l’actuel chef de l’Etat.