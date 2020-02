Grand P : « Ils m’ont piégé… je vais porter plainte… »

Send an email

La star guinéenne des réseaux sociaux, Grand P, est très en colère actuellement. Et pour cause, une vidéo de lui et d’une jeune femme, tous deux en peignoir et entrain de s’embrasser, tourne en boucle sur la toile.

Selon Grand P, ladite vidéo ne devrait jamais se retrouver sur les réseaux sociaux. Pour la star guinéenne, la séquence a été tournée dans le cadre d’un scénario pour un clip. Mais à sa grande surprise, la vidéo se retrouve divulguée sur la toile et partagée de nombreuses fois. Très en colère face à ce constat qu’il considère comme un abus de confiance et aussi de la méchanceté à son égard, Grand P compte porter plainte contre les auteurs de cet acte malencontreux. Mais il promet surtout renvoyer l’ascenseur de cette méchanceté subie à ses « diffamateurs » car il dit pouvoir être plus cruel que ces derniers.