Gabon-opération scorpion: Laccruche limogé de la tête de l’OPRAG

La lutte anti-corruption dénommée opération « scorpion » continue de faire des ravages au Gabon. Lors du dernier conseil des ministres, Landry Régis Laccruche Lelabou, frère aîné de Brice Laccruche a été limogé de la tête de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG).

Un nouveau proche de l’ex-puissant directeur de cabinet du président Ali Bongo a été limogé. Il s’agit de Landry Régis Laccruche Lelabou, frère aîné de Brice Laccruche qui était jusque-là directeur général de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG). Dans le dernier relevé du dernier conseil des ministres en date du 31 janvier, il a été limogé de son poste avec effet immédiat. La note n’a pas toutefois donné de détails sur les motifs de son limogeage. Il a été remplacé par Apollinaire Alassa, précédemment directeur financier et comptable de l’OPRAG. Selon un cadre de la maison qui a requis l’anonymat, il s’agit d’une promotion interne qui garantit le changement dans la continuité.

D’après La Libreville, ce limogeage intervient alors que des soupçons de présumés détournements de fonds planent sur la société. Si ce dernier n’est pas directement mis en cause dans la vague de dossier de corruption qui a emporté son jeune frère, il aurait été soupçonné par Justin Ndoundangoye, ancien ministre et député écroué en prison dans le scandale de corruption. Landry Régis Laccruche Lelabou qui a intégré l’OPRAG en 1997 a gravi les échelons jusqu’à sa nomination à la tête de la société en février 2019. Il aura passé moins d’un an à ce poste.

« Opérations scorpion »!

Le président Ali Bongo a déclenché une vague opération de lutte contre la corruption. Dans cet élan, plusieurs personnalités politiques et cadres de haut niveau ont été épinglés. Le plus célèbre reste l’ancien chef de cabinet du président, Brice Laccruche Alihanga. Parachuter au ministère quelques mois après le retour de Bongo, il sera finalement arrêté et inculpé des faits de corruption et de blanchiment d’argent avec plusieurs de ses proches dont son jeune frère Grégory Laccruche, maire de la ville d’Akanda.