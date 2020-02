Furieux d’être remplacé, Kylian Mbappé s’en est pris à son entraîneur en quittant le terrain (Vidéo)

View this post on Instagram

Le Paris Saint-Germain n'a éprouvé aucune difficulté samedi à se débarrasser de Montpellier à domicile (5-0) lors de la 22e journée de Ligue 1. L'image de la rencontre est survenue à 20 minutes du terme. Furieux d'être remplacé, Kylian Mbappé a lancé quelques mots à Tuchel avant d'aller se rasseoir et d'apparaître passablement énervé. Le coach a lui-même réaffirmé son rôle d'entraîneur en conférence de presse afin de calmer l'incident. #psg ##mbappe #kylianmbappe #france #football #tuchel #ligue1 #sport