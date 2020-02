France: Gilles Beyer, l’ex-entraîneur de patinage artistique, accusé de viols et d’agressions sexuelles

Une semaine après la sortie du livre de Sarah Abitbol, où elle révèle avoir été violée dès l’âge de 15 ans par son entraîneur Gilles Beyer, une autre patineuse accuse le champion de France 1978.

Les langues commencent à se délier dans le monde du patinage artistique. Après le monde du cinéma et de la télévision, c’est dans le domaine du sport que les femmes commencent à parler et à dénoncer leurs agresseurs. Gilles Beyer, l’ancien entraîneur de Sarah Abitbol, aurait tenté de profiter des difficultés financières de la mère de la patineuse, Nadjma Mahamoud, pour obtenir des faveurs sexuelles. Depuis la publication du livre de l’ancienne patineuse Sarah Abitbol « Un si long silence » dans lequel elle accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer de viol, les langues se délient. L’intéressé a reconnu avoir eu des « relations inappropriées » à l’époque avec l’adolescente de 15 ans.

Le témoignage accablant d’une mère qui accuse l’entraîneur des Français Volants

Une semaine après la sortie du livre de Sarah Abitbol, où elle révèle avoir été violée dès l’âge de 15 ans par son entraîneur Gilles Beyer, une autre patineuse accuse le champion de France 1978. Il s’agit de Nadjma Mahamoud, la championne de France juniors 2014, qui témoigne, avec sa mère, dans L’Equipe de ce mercredi. La maman raconte qu’en octobre 2017, quand elle a contacté Gilles Beyer pour savoir si sa fille pouvait venir s’entraîner dans son club des Français volants, à Paris, elle a commencé à recevoir « des messages très gênants ». « Il a commencé à m’envoyer régulièrement des messages obscènes. Nous avions rendez-vous le vendredi suivant (…) Je suis venue avec ma fille. Il y avait dans la pièce un autre entraîneur. Il a alors demandé s’il pouvait voir le corps de ma fille. Elle avait 18 ans. Il lui a fait enlever son blouson pour voir si elle était grosse ou pas. Ensuite, le deuxième entraîneur a emmené ma fille visiter les infrastructures du club et moi je suis restée avec M.Beyer dans le bureau. Là, il m’a tout de suite fait des propositions obscènes. (…) Ma fille est revenue et, au moment de partir, elle était devant moi et il m’a touché les fesses. J’ai fait comme si de rien n’était. Ensuite, il a recommencé à m’envoyer des messages. »

“Il fallait, en gros, se prostituer”

Rapidement, Beyer va jusqu’à lui demander des faveurs sexuelles en échange de cours gratuits. “Tu couches avec moi et tu ne paies rien et je fais monter ta fille à haut niveau…”, lui aurait-il proposé. “Il savait que j’avais peu de moyens, il a voulu profiter de la situation. Je me sentais humiliée”, s’épanche la mère de famille. Nadjma Mahamoud, 20 ans aujourd’hui, décidera de quitter le club et de s’éloigner du patinage quelques jours après être tombée sur ces messages qui la visent également parfois. “Il envoyait des messages à ma mère où il fallait en gros se prostituer pour faire du haut niveau. Alors je suis partie. Je vivais pour le patinage depuis mes 3 ans et demi”, confie la jeune femme.

Au total, plus de 120 SMS ont été échangés entre Beyer et Sabina Mahamoud en cinq mois à peine, entre le 27 octobre 2017 et le 24 mars 2018, écrit L’Équipe, qui a pu les consulter. “Le numéro de téléphone correspond au numéro de Gilles Beyer en notre possession. Ces messages corroborent les déclarations de la mère de Nadjma”, précise le journal sportif.

Mardi soir dernier, le club des Français Volants a exclu Gilles Beyer de ses effectifs. L’entraîneur avait été démis de ses fonctions dès le vendredi précédent. Le parquet de Paris a annoncé, mardi, l’ouverture d’une enquête pour «viols et agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime», après la publication du livre de Sarah Abitbol aux éditions Plon.