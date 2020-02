Football – CAN : Comme Gianni Infantino, Didier Drogba propose de « passer de 2 à 4 ans »

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, suggère le passage à une CAN tous les quatre ans, au lieu de deux actuellement. Une proposition que partage l’ancien attaquant international de Chelsea, Didier Drogba, qui brigue la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football.

Pour des raisons de rentabilité, Gianni Infantino a proposé que la Coupe d’Afrique des nations se fasse chaque 4 ans. « Je propose d’organiser la Coupe d’Afrique des nations tous les quatre ans au lieu de deux ans », a déclaré le président de la Fifa lors d’un séminaire de la CAF au Maroc, sur les compétitions de football et les infrastructures en Afrique. « La CAN génère vingt fois moins que l’Euro. Avoir une CAN tous les deux ans, c’est bien au niveau commercial ? Cela a développé les infrastructures ? », s’est interrogé l’homme fort du football mondial, avant de lâcher : « Réfléchissez à la passer à tous les quatre ans ! ».

Si cette annonce suscite déjà des remous, Didier Drogba est plutôt bien disposé à l’endroit de l’idée avancée par Gianni Infantino. Cela peut être une bonne chose parce que cela donnerait une saveur bien particulière à ce trophée par sa rareté , a dit l’ex-capitaine des Éléphants et attaquant star de Chelsea, de passage à Paris dans le cadre d’une formation avec l’UEFA et le Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges. « Maintenant c’est un compromis, un juste milieu qu’il faut trouver. Les Fédérations africaines doivent se réunir pour en discuter », a prévenu l’ancienne gloire ivoirienne (41 ans), qui brigue la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. « La CAN en Afrique est un outil de développement pour les pays qui n’ont pas forcément les moyens ou les opportunités de le faire », rappelle Didier Drogba.

Création d’un fonds de finance des structures sportives

Samedi à Rabat (Maroc), Gianni Infantino a présenté plusieurs mesures pour accroître la compétitivité du football africain, en conclusion de la « mission » de six mois de supervision du fonctionnement de la Confédération africaine (CAF). Le président de la Fifa a proposé la création d’une nouvelle compétition panafricaine des clubs, à laquelle vont prendre part 20 clubs choisis au terme de compétitions régionales. Il dit souhaiter octroyer 1 milliard de dollars US à chacune des 54 fédérations de football d’Afrique membres de la Fifa et de la CAF, pour leur permettre de construire au moins un stade de haut niveau.