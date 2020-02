Fesses en l’air, Lady Gaga échange un baiser langoureux avec Michael Polansky

La chanteuse Lady Gaga est amoureuse de Michael Polansky. C’est ce qui ressort de leur complicité du week-end dernier dans une tenue décontractée.

Avec ses fesses dans un string sur son balcon à Miami, Lady Gaga a cinfirmé à ses fans qu’elle a un nouveau boyfriend identifié comme Michael Polansky. La chanteuse avait été repérée avec lui à Las Vegas pour le nouvel an avant de se faire photographier par les paparazzis, samedi dernier. Selon Closer, un baiser langoureux du couple sur sur le balcon d’une propriété de location à Miami a été immortalisé par les paparazzis. Des clichés qui prouvent que cet ancien élève d’Harvard est donc le nouveau petit-ami de la chanteuse de 33 ans. Homme d’affaires au parcours brillant, il est diplômé d’Harvard en Mathématiques Appliquées et en Science de l’informatique. « Il est actuellement le CEO du Groupe Parker, et gère donc les affaires, les investissements, les intérêts politiques et caritatifs de l’entrepreneur et philanthrope de la Silicon Valley, Sean Parker. Mais son CV ne s’arrête pas là, car Michael Polansky est également co-fondateur et Directeur de la Fondation Parker, un institut d’immunothérapie contre le cancer », informe Closer.

Sérieux et discret…

Une source a confié à Page Six que Michael est un gars vraiment intelligent, un gars très sérieux, qui a toujours été discret. « On dit qu’elle l’aurait rencontré lors d’événements que Sean Parker a organisés chez lui, dont des événements pour sa fondation. Sean a également organisé une fête pour son anniversaire à Los Angeles en décembre, fête à laquelle ont participé Lady Gaga et Michael », rapporte la source. Reste à savoir s’il ne s’agit pas juste d’une simple amourette de passage.