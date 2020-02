Fally Ipupa, un artiste engagé dans la lutte contre l’enrôlement des enfants soldats

Nathalie Amar et Frédéric Couteau de la Radio France Internationale (RFI) ont reçu, dans la matinée de ce mardi 11 février 2020, le chanteur et danseur congolais, Fally Ipupa. Au cours de l’émission, l’artiste de 42 ans a laissé entendre que, non seulement artiste, il est aussi un engagé dans la lutte contre l’enrôlement des enfants de guerre au Congo.

Fally Ipupa n’est pas seulement un artiste, compositeur, chanteur, danseur, homme d’affaire, mais il est aussi un père de famille engagé auprès des Nations Unies et l’Unicef pour l’éducation, ainsi que la lutte contre la malnutrition, a-t-il fait savoir, dans les locaux de RFI, dans la matinée de ce mardi 11 février 2020.

«On n’a pas besoin d’enfants soldats au Congo. On a plutôt besoin d’aider ces enfants à aller à l’école, avoir une bonne éducation pour l’avenir de notre pays et notre continent», s’insurge Fally Ipupa. Il poursuit en affirmant : «Libérez les enfants». Et pour conclure la star ajoute : «Parmi même les chefs de ces milices, il y a quand même des gens qui écoutent la musique, il y a quand même des gens qui aiment «Fally» et c’est une façon claire de dire, aussi, restez soldats, mais libérez les enfants. Il y a plusieurs chefs de guerre ou chefs des milices qui commencent aussi à prendre conscience qu’ils ne doivent pas séquestrer ou engager les enfants, donc c’est une bonne chose».

A en croire l’ONG suédoise War Child et relayé par Netafrique, la majeure partie des enfants qui rejoignent les groupes armées en RDC le font « volontairement », faute d’alternative. Cette lutte prendra donc du temps et Fally Ipupa aussi en est conscient.

Par ailleurs, il faut noter que, depuis un an et demi, la star congolaise est l’ambassadeur de la Mission des Nations Unies (Monusco RDC), contre l’enrôlement des enfants soldats, un fléau social dans l’Est du pays. Il met donc bénévolement sa notoriété au service de la cause des enfants, sur le terrain ou en vidéo sur ses réseaux sociaux les plus suivis en RDC.