FA Cup : Tottenham renverse Southampton et file en 8è de finale

Au terme d’un match âprement disputé, Tottenham a pris le dessus sur Southampton (3-2) pour se hisser en 8è de finale de la FA Cup. Le Sud-coréen Son Heung-min a marqué le but de la victoire pour les Spurs en toute fin de rencontre.

Pour ce remake de la FA Cup entre Tottenham et Southampton, les Spurs ont évité de justesse le piège des Saints. En effet, en réception du 13è de Premier League ce mercredi en 16è de finale après le nul entre les deux équipes le 25 janvier dernier (1-1), les locaux sont parvenus, non sans peine, à arracher leur qualification pour les 8è. Mené au score à un quart d’heure de la fin du match, le club londonien s’est remis au Sud-coréen Son Heung-min pour s’offrir la victoire.

Tout a commencé par l’ouverture du score précoce des locaux. Les hommes de José Mourinho profitent d’un but contre son camp inscrit par le malheureux Stephens (1-0, 11e) pour se mettre sur le chemin de la victoire. Mais les Saints sont allés puiser dans des ressources insoupçonnées pour inverser la tendance et renverser les finalistes de la dernière Ligue des Champions. Le but égalisateur était inscrit par Long à la demi-heure de jeu (1-1, 33e), tandis que le second était l’oeuvre de Ings au retour des vestiaires (1-2, 72e). Avec ce retournement spectaculaire de situation, la victoire des visiteurs devenait presque inéluctable. Sauf que Lucas et Son n’avaient pas encore dit leurs derniers mots. Le premier ramena les deux équipes à égalité à dix minutes du terme (2-2, 78è) et le second donna la victoire au siens dans les dernières instants de ce match à rebondissement (3-2, 87è). Les Spurs sont en huitièmes.