Étrange confidence de Kylie Jenner à propos de « son meilleur ami » Travis Scott

Kylie Jenner et son ancien petit, ami Travis Scott, seraient-ils de nouveau en couple ? La starlette a déclaré que Travis Scott est toujours « son meilleur ami ».

C’est en octobre dernier que Kylie Jenner et Travis Scott annonçaient officiellement la fin de leur idylle. Alors que leur histoire d’amour a durée environ deux années, le couple a eu eu une petite du nom de Stormi au mois de février 2018. Lors d’une récente interview pour le magazine de Harper’s BAZAAR dont elle a fait la couverture, Kylie Jenner est revenue sur sa relation passée avec Travis Scott.

La journaliste lui a posé la question que beaucoup de monde aurait aimé poser : Est-ce que l’anniversaire de Stormi a permis de rapprocher les deux parents, Kylie et Travis ? Réponse de l’intéressée : « Nous avons une relation tellement géniale, nous sommes comme des meilleurs amis » , a déclaré la plus jeune entrepreneuse milliardaire au monde. Et de poursuivre : « Nous aimons tous les deux Stormi et nous voulons ce qu’il y a de mieux pour elle. Nous restons en contact. Je pense à mes parents dans certaines situations, à ce qu’ils feraient. Ils ont été très proches de moi, et je veux la même chose pour Stormi. »

Donc, il y a de cela 4 mois, le couple star se séparait pour des raisons inconnues. Malgré diverses déclarations de la part de proches et de sources bien informées, aucun des deux n’a encore parlé sur la cause de cette rupture. Et les rumeurs n’ont cessé d’alimenter cette fin et jusqu’ici tout ce que nous savons c’est qu’« ils n’étaient plus sur la même longueur d’onde ». Toutefois, ils font le nécessaire pour que leur petite fille Stormi ne ressente pas cela. Souvent, Kylie Jenner et Travis Scott font des sorties tous les 3.