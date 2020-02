Etats-Unis : enceinte de 7 mois, Alex Morgan s’entraîne pour les jeux olympiques (vidéo)

Bientôt mère pour la première fois, Alex Morgan n’abandonne pas pour autant ce qu’elle sait faire le mieux : jouer au football. Quelques mois après avoir soulevé la Coupe du monde féminine avec les Etats-Unis, la jeune américaine a annoncé être enceinte. Cependant, elle a décidé de maintenir sa condition physique en suivant un entrainement spécifique afin d’être en forme pour les jeux olympiques de Tokyo en Août prochain.

Selon son club Orlando Pride, la jeune femme, âgée de 30 ans, suit un entraînement spécialisé pour éviter une quelconque blessure ou lésion pour le bébé. L’Américaine s’entraîne exclusivement avec le ballon. Sur le compte Twitter officiel de la sélection américaine, on peut voir les prouesses de la futur maman qui, malgré l’état très avancé de sa grossesse (7 mois), ne ménage pas ses efforts.

Some clips from training this morning. Simple drill, 4 colored cones, reaction and finish. Change the turns to suit your game.

I know I'm bias but can you believe some of the whip on the second shot? Outrageous. pic.twitter.com/jB72X1EXLE

— Beast Mode Soccer™ (@BeastModeSoccer) February 3, 2020