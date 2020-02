Entre Nicki Minaj et Meek Mill… ce fut la passion, c’est désormais la guerre ! 

Meek Mill s’embrouille avec Nicki Minaj, qui l’accuse de frapper les femmes. Les deux rappeurs ont réglé leurs comptes sur Twitter, ce mercredi soir.

En très mauvais termes depuis leur rupture survenue en janvier 2017, Meek Mill et Nicki Minaj avaient déjà fait parler d’eux, la semaine dernière, après la diffusion d’une vidéo, filmée dans une boutique de luxe de Hollywood. Les deux ex s’étaient déclarés la guerre en se clashant mutuellement via les réseaux sociaux mais surtout par texte de rap. Ce mercredi, Meek Mill et Nicki Minaj ont eu des échanges virulents sur Twitter. Tout a débuté suite au like du rappeur américain sur un montage photo de la Queen of Rap. Les deux artistes se sont ensuite embrouillés publiquement sur le réseau social.

« Les doigts à presser des gâchettes se transforment en doigts à tweeter, le mauvais visage en forme de cul obsédé par la reine », a tout d’abord lancé Nicki Minaj, en postant une photo de Meek Mill avec son smartphone entre les mains avant de l’accuser, dans une story de son compte Instagram, de frapper les femmes, « Les doigts à tweeter frappent les femmes, ils ont peur des hommes ».

Meek Mill a ensuite répondu sur Twitter en lui reprochant d’avoir un frère qui a violé des mineurs avant de l’accuser d’être une mauvaise personne et d’avoir une mauvaise réputation dans l’industrie tout en lui reprochant d’avoir été au courant que son petit frère violait une petite fille, ce serait même la raison de leur rupture selon lui. « Le seul moyen que tu as trouvé pour briser ma carrière est de dire que j’ai battu des femmes… parlons de ton frère reconnu coupable de viol, et que tu le savais et a payé son avocat… ton petit frère a aussi touché cette petite fille. », a-t-il écrit, faisant référence à son frère aîné, Jelani Manaj, qui a récemment été condamné à 25 ans de prison pour agression sexuelle contre un enfant.

Nicki Minaj a poursuivi les attaques contre son ex, l’accusant d’avoir tabassé sa sœur et qu’elle aurait filmé la scène, la rappeuse américaine affirme également avoir été frappée par Meek Mill devant sa mère et de l’avoir envoyée à l’hôpital.

Trigger fingers turn to #TwitterFingers bad built face ass obsessed with the Queen. pic.twitter.com/lsWNAe8xeh — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) February 5, 2020

Nigga been tweeting bout my man for a year now. Talking bout he went to my page to see him but he was blocked. My nigga, move on. I know ya btch embarrassed. Shitted yaself in that store when u got pressed tho. 🤡 — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) February 5, 2020

« Ce n**** tweete sur mon mari depuis un an maintenant. Il parle de comment il est allé sur mon profil pour le voir mais il était bloqué. Mon n**** passe à autre chose. Je sais que ta salope est embarrassée. Tu t’es chié dessus dans ce magasin quand tu t’es pris une pression quoi. »

You beat your own sister and taped it. Spit on her & taped it. Kicked me in front your mother and sent her to the hospital. Sucking drake dick made u feel tough again. Move on. — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) February 5, 2020

« Tu as frappé ta propre soeur et tu l’as filmé. Tu as craché sur elle et tu l’as filmé. Tu m’as donné un coup de pied devant ta mère et tu l’as envoyée à l’hôpital. Sucer la bite de Drake te fait croire que t’es de nouveau un dur. Passe à autre chose. »

The only way you can try to kill my career is to say I beat women … talk about ya brother convicted of rape and you been knew and paid for his lawyer … ya little brother touched that lil girl too! You know I know … you want me to crash with ya boyfriend and I won’t — Meek Mill (@MeekMill) February 5, 2020

« La seule manière que tu peux utiliser pour essayer de tuer ma carrière est de dire que je bats les femmes … parlons de ton frère condamné pour viol et tu le savais et tu as payé pour son avocat … ton petit frère a touché cette petite fille ! Tu sais que je sais … tu veux que je m’embrouille avec ton mec et je ne veux pas »

Meek Mill got a whole child on the way but he over here liking pics about another man 🥴 That nigga REEKS of pussy omg. @NICKIMINAJ period sis. — ❥ (@ONIKAESQUE) February 5, 2020

Après des échanges de plus en plus glauques, dont nombreux furent supprimés, le rappeur a finalement déclaré forfait : «Va à l’église, laisse-moi tranquille !», a-t-il écrit. Rappelons qu’en janvier 2019, Meek Mill avait averti Nicki Minaj qu’il va balancer du dossier si elle continue. « Je pourrais vous balancer tellement de petits secrets mais je ne dis rien pour pas passer pour une connasse ! »