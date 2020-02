Entre le ménage et le s*exe, la chanteuse Jessie J fait un étrange choix

La chanteuse Jessie J préfère le ménage au s*xe. Elle a fait une confidence lors d’une interview accordée à la presse britannique.

Pendant que de nombreuses femmes trouvent le ménage comme une véritable corvée, la chanteuse Jessie J révèle son gros penchant pour le ménage. La chanteuse a révélé qu’elle préfère même nettoyer, balayer, astiquer… qu’au s3xe. Dans son entretien, la jeune femme a également évoqué son retour dans les bras de Channing Tatum, dont elle s’était séparée en 2019. Selon Closer, sa journée type commence par « du ménage dès le matin ». « Je consulte mes listes de choses à faire, je vérifie chaque pièce avec mon assistante et je vois ce qui doit être fait ou ce qu’il faut acheter », va t-elle confier à The Times of London relayé par le Daily Mail du 26 janvier 2020. « Faire le ménage, c’est mon dada, continue Jessie J. Ce que je préfère faire dans la vie, c’est cuisiner, organiser, chanter, puis le s3xe. Dans cet ordre-là. Si je n’avais pas été chanteuse, j’aurais été organisatrice de maison, comme Marie Kondo. » a t-elle expliqué.

Mais la chanteuse Jessie J ne déteste pas pour autant le s*xe. « Je n’aime pas du tout finir tard le soir, je termine le travail vers 18 heures puis je rentre à la maison, détaille la star. Le soir, j’aime me détendre en prenant un bain ou en faisant de la méditation. Je mets de la bonne musique, j’allume des bougies, je me fais un masque, je mets de la lingerie s3xy, juste pour me sentir bien. ». Avec son ex Channing Tatum, elle a vécu une belle histoire d’amour durant un an, après le divorce de l’acteur avec Jenna Dewan. Leur rupture était due à leur emploi du temps surchargé.