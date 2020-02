Emmanuel Macron invite Khalifa Haftar à visiter la France

Le chef de l’Armée Nationale Libyenne (LNA), Khalifa Haftar, a reçu, mercredi, le directeur du département Moyen-Orient et Afrique du Nord au ministère français des Affaires étrangères, Christophe Farnaud, au siège de Rajma, près de Benghazi.

Christophe Farnaud, un haut responsable des affaires étrangères français, a été reçu en Libye par le chef de la LNA, Haftar. Les deux hommes ont discuté de la situation dans le pays mais aussi de coopération dans le sens de la sécurité. Le bureau d’information des forces de Haftar a déclaré que les discussions incluaient la « lutte contre le terrorisme ». Il a ajouté que le responsable français avait présenté une invitation officielle du président français, Emmanuel Macron, à Haftar pour visiter la France.

La situation en Libye est chaotique depuis l’assassinat du dirigeant de longue date, Mouammar Kadhafi, par les forces françaises et l’Otan en 2011. Le pays est divisé en deux et les deux parties se font la guerre depuis environ un an. Le Gouvernement reconnu par l’ONU, le GNA basé à Tripoli, la capitale, essuie une offensive de la LNA de Khalifa Haftar qui soutient le parlement basé dans l’est du pays. Chaque partie est soutenue par des puissances étrangères qui fournissent de la logistique et des hommes, en violation de l’embargo sur les armes des Nations Unies.