Elton John arrête un concert en pleurs et révèle être atteint d’une pneumonie (Vidéo)

Le 16 février, Elton John a commencé son concert au stade Mount Smart, à Auckland (Nouvelle-Zélande) mais il a été rapidement contraint de s’interrompre. Le chanteur de 72 ans, assis devant son piano avec ses grosses lunettes légendaires, ne voulait pourtant rien laisser paraître mais un médecin est venu l’examiner à l’aide d’un stéthoscope. Après cet examen rapide, Elton John qui s’était récemment confié sur son combat contre son cancer, a chanté deux autres chansons et s’est arrêté. Il a alors annoncé à la foule présente devant lui être malade et souffrir d’une pneumonie. Il a ensuite été escorté par les membres de son équipe pour quitter la scène en plein concert.

Elton John is apologizing to fans after he was forced to cut short a performance in New Zealand due to walking pneumonia and had to be assisted off stage. https://t.co/WGO8Syx3gZ pic.twitter.com/ODUuTqz1LS

« Je veux remercier toutes les personnes qui ont assisté à la tournée ‘Elton Farewell Tour’ à Auckland ce soir. On m’a diagnostiqué une pneumonie plus tôt aujourd’hui, mais j’étais déterminé à vous donner le meilleur spectacle humainement possible« , a écrit la star sur les réseaux sociaux. Elton John ajoute qu’il « a joué et chanté avec son cœur, jusqu’à ce que (s)a voix ne puisse plus chanter« .

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.

I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1

