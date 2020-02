Douze jours après son 5ème mariage, Pamela Anderson se sépare de Jon Peters

Send an email

Pamela Anderson en a-t-elle fini avec son 5ème mariage ? A peine mariée à son nouveau prince charmant, le producteur de cinéma, Jon Peters, Pamela Anderson a annoncé leur rupture, samedi 1er février.

Pamela Anderson, 52 ans, a publié un communiqué sur le site du Hollywood Reporter pour annoncer sa rupture avec son mari, le producteur de cinéma, Jon Peters, qu’elle avait épousé, il y n’a que 12 jours. « Nous avons décidé de nous séparer pour réévaluer ce que nous voulons dans la vie et ce que nous voulons l’un de l’autre. La vie est un voyage et l’amour un processus. Avec cela en tête, nous avons mutuellement décidé de reporter la formalisation de notre acte de mariage (…) Merci de respecter notre vie privée », a-t-elle annoncé.

Le 20 janvier 2020, Pamela Anderson se mariait pour la 5ème fois, soit un peu plus de sept mois après sa rupture médiatisée avec le footballeur Adil Rami. Pour le Hollywood Reporter relayé par Gala, le couple n’avait pas encore rempli les papiers légalisant leur union. « Les deux stars se connaissaient depuis plus de trente ans avant de se dire « oui ». Ils avaient déjà craqué l’un pour l’autre dans les années 80, quand Pamela posait pour Playboy« , précise la même source.

La même source indique que Pam s’apprêtait, samedi matin, à s’envoler pour son Canada natal alors que Jon Peters ne s’est pas exprimé à propos de cette séparation express. Du haut de ses 74 ans, le producteur des films A star is Born, Man of Steel ou Superman Returns, s’affichait, indique le média, très heureux de ce mariage qui n’aura malheureusement pas duré. « Pendant 35 ans, je n’ai voulu que Pamela (…) Elle m’inspire. Je la protège et je la traite de la manière dont elle mérite d’être traitée », a-t-il confié.