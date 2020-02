Donald Trump limoge ceux qui ont témoigné contre lui lors de l’enquête de destitution

Send an email

A la suite de son acquittement par le Sénat, le président américain, Donald Trump, passe maintenant à la phase « vengeance ». Il a limogé deux membres de son équipe qui avaient témoigné contre lui dans l’enquête de destitution.

La campagne de représailles a commencé chez Donald Trump. Deux jours, après avoir obtenu, du Sénat, un vote contre sa destitution, le président américain a commencé par se débarrasser des personnes « gênantes » de son personnel. Il a limogé Gordon Sondland, l’ambassadeur américain auprès de l’Union européenne, quelques heures seulement après avoir limogé l’expert ukrainien, Alexander Vindman, lieutenant-colonel de l’armée, décoré, selon des déclarations publiées par Sondland et l’avocat de Vindman. « L’homme le plus puissant du monde, soutenu par le silencieux, le flexible et le complice, a décidé de se venger », a déclaré l’avocat de Vindman, David Pressman, dans un communiqué, ajoutant que son client avait été « escorté » de la Maison Blanche.

C’était une décision étonnante de Trump de purger son administration des personnes qui ont témoigné dans l’enquête sur la destitution. Plus tôt vendredi, Trump, qui a été acquitté cette semaine de toutes les accusations, a indiqué que Vindman serait renvoyé. «Tu penses que je suis censé être content de lui? Je ne le suis pas », a déclaré Trump. Selon plusieurs médias américains, Vindman sera réaffecté à un poste au sein du département de la Défense. Selon le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, «comme d’habitude, la Maison Blanche fuit la vérité. Le lieutenant-colonel Vindman a respecté son serment de protéger et de défendre notre Constitution. Cette action n’est pas un signe de force ».