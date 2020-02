Dj Leo: son single «Donne lui l’argent» déclenche la colère du rappeur Suspect 95

Le jeune rappeur ivoirien, Suspect 95 a fait une réplique sévère sur la dernière chanson dans laquelle Dj Leo invitait les hommes à donner de l’argent à leurs femmes.

Depuis quelques jours, la brouille entre Dj Leo et Suspect 95 fait actuellement la Une de l’actualité people en Côte d’Ivoire. La raison, dans son dernier single intitulé «Donne lui l’argent», Dj Leo exhorte les hommes à prendre soin de leurs copines, concubines ou épouses. «Les parents ont mis leur jolie fille au monde; ils l’ont blanchie, nourrie; elle a grandi. C’est elle tu as vu et puis tu es «Djaouli» (désirer une personne avec excitation)…Dans les débuts, c’était les cadeaux mais maintenant tu es devenu avare. Regarde comment ses cheveux sont mélangés, sa pommade est finie depuis longtemps, son portable n’est plus à la mode; tout le quartier connait ses habits par cœur. Tu sors avec enfants des gens, donne lui l’argent» a chanté Dj Leo.

La réplique de Suspect 95

Des paroles que le talentueux rappeur ivoirien, Suspect 95 n’a pas apprécié. Pour faire fort, il a dévoilé un autre single intitulé «Enfants des gens» dans lequel il demande aux femmes de travailler plutôt que d’attendre de l’argent des hommes. «Est-ce que tu sais qu’on souffre pour gagner l’argent. Donc on ne peut pas donner ça au hasard. Si enfant des gens est fâché, c’est pas compliqué. Enfant des gens n’a qu’à travailler…», riposte Suspect 95. «Suspect, ce n’est pas toi et Dj Mix qui voulez tout dépenser quand vous voyez les fesses des jolies filles là ou bien c’est des feuilles de goyaviers dont tu parlais (…) Juste pour faire comprendre aux hommes que le fait de donner l’argent aux femmes est incontournable» ont réagit des femmes sur la toile. Elle mettent ainsi en exergue, sa dernière chanson intitulée «J’ai l’envie» réalisée en featuring avec Dj Mix Premier.

Roch Arthur risposte…

Alors que DJ Léo a décidé de retirer la chanson des plateformes, il sera conseillé par son manager: »Qui a chanté, le pointeur doit payer cash là? Qui a chanté « on baise pas un peu » Qui a chanté « laisse moi le Pklo »; Qui a chanté « approchez regardez » devant des responsables à Miss Côte d’ivoire? » a rappelé Roch Arthur dans une publication sur sa page Facebook. Pour lui, il y a tellement d’exemples et « tous ceux qui gueulent aujourd’hui là ont dansé aux rythmes de ces différentes chansons ». « Donc c’est pas sur la chanson du monsieur, vous allez vous muscler quand même…Dj Léo laisse le son. Un vrai homme mise sur sa femme parce qu’elle est son miroir et quand elle brille, on parle du bien de lui aussi ».