DJ Arafat : voici pourquoi son lieutenant Olo Kpatcha est devenu vendeur de poisson

Ami d’enfance et bras droit de DJ Arafat, Olo Kpatcha s’est reconverti dans l’agro-business depuis le décès tragique du Yorobo, des suites d’un accident de circulation. Dans une interview sur Vibe radio, le lieutenant du Daishikan a expliqué les raisons qui sous-tendent cette reconversion.

Décédé le 12 Août dernier des suites d’un accident de moto, la mort de DJ Arafat a dispersé aux quatre coins du moins ses proches compagnons qu’il appelle « ses lieutenants ». Les rares qui ont essayé de reprendre la baraque du Daishikan n’ont tenu qu’en l’espace de quelques mois. Certains ont complètement disparu à l’image de leur mentor. D’autres par contre, se sont reconvertis dans le business. C’est le cas de Landry Agban, l’ex-patron de la Yorogang et Olo Kpatcha l’empereur.

Ce dernier est devenu vendeur de poisson. L’Empereur s’est lancé dans le commerce du poisson frais dans son village natal, à Toukouzou Ozalem. Un métier dont l’ancien «poto» du Daishi dit être fier. Sans complexe, l’ex-bras droit de Beerus Sama explique à Vibe radio pourquoi il a embrassé ce business. « Quand j’arrive quelque part, on m’appelle Olo Le Vendeur de poissons. Je suis fier d’avoir choisi ce métier. Je ne suis pas complexé. Quand mon frère Arafat est décédé, certaines personnes ont cru que j’allais sombrer dans la dépravation, devenir un gangster, «un drogué» ou encore un «Homo» (homosexuel). J’ai décidé de confier ma vie à Dieu, je ne fume plus et je ne bois plus. Vu que je suis un Lagunaire, enfant de la zone côtière du village de Toukouzou Ozalem où j’ai été baptisé, j’ai décidé de chercher pour moi en me lançant dans le business de vente de poisson frais de pêche. Je vais chercher le poisson au village à Toukouzou, on pêche devant moi, j’achète le poisson avec les pêcheurs sur place et je viens vendre à Abidjan. Je gagne ma vie, je nourris ma petite famille avec ça et j’en suis fier », fait savoir l’ex-compagnon d’Arafat.

Olo Kpatcha qui emploie aujourd’hui 6 personnes dans son business, explique comment il gère son activité avec sa compagne qu’il entend doter les prochains mois : « Je ne suis pas seul, quand je paye les poissons avec les pêcheurs au village, je viens les livrer à Abidjan avec ma chérie. En général, c’est sur commande, que je revends avec ma compagne. Je livre le poisson à des Boss, des vieux pères, des connaissances qui veulent payer mon poisson qui sont prêts pour moi. Bientôt, je vais aussi livrer dans les restaurants. Dieu merci, aujourd’hui, j’ai pu monter ma petite entreprise : «DUPRO APOUTOU GROUPE» sur la vente de poisson. Je compte monter également une poissonnerie à Angré. J’emploi aujourd’hui 6 personnes dans ma petite société. Je fais un peu un peu pour avancer et gagner ma vie », a dit avec émotion l’ancien «poto» de Houon Ange Didier.