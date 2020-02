DJ Arafat : voici pourquoi il avait abandonné le nom DJ Ben Laden

Avec son surnom DJ Arafat, Ange Didier Houon a fait danser les amateurs du coupé-décalé tant en Afrique que dans le reste du monde. Mais bien avant ce surnom légendaire, le Daishikan traînait le nom du tristement célèbre djihadiste saoudien, Oussama Ben Laden.

Roi du coupé-décalé qu’il avait perfectionné, DJ Arafat a été incontestablement l’un des grands artistes des dix dernières années. Très doué et doté d’une remarquable aisance à composer ses morceaux, le Daishikan avait, à son actif, plusieurs singles dont les plus célèbres continuent de cartonner dans les bacs. Mais, ce qu’on n’ignore parfois du Yorobo, c’est qu’au début de sa carrière, il ne portait pas le nom d’artiste de DJ Arafat. Simple disc-jockey à l’époque, l’enfant terrible d’Abidjan s’était fait appeler DJ Ben Laden, du nom du tristement célèbre djihadiste saoudien tué par les forces spéciales américaines en mai 2011.

Un nom qui sera vite éclipsé avec l’envol de la carrière de Beerus Sama. « Quand Arafat a sorti Jonathan en 2003, il débutait en ce moment là sa carrière musicale. Certaines personnes du show-biz, dont Roland Le Binguiste et des proches, lui ont suggéré de retirer le nom Dj Ben Laden.

Un nom qui pouvait avoir un impact négatif sur sa carrière. Ils lui ont même fait savoir qu’avec ce nom-là, en tant qu’artiste, il ne pourra pas voyager. Et que ça ne sera pas évident pour lui d’avoir un visa pour aller en Europe en tournée », explique, via VIBE RADIO.CI, son compagnon de longue date, Olo Kpatcha, qui donne plus détails sur le sobriquet Arafat qu’il récupère : « Arafat a écouté ce que les gens lui ont dit. Mais il voulait un nom fort pour sa carrière. Quand Roland Le Binguiste a décidé de le prendre et lancer sa carrière, Didier a finalement pris le nom Arafat, du nom du puissant guide Arabe : Yasser Arafat, un chef qu’il aimait beaucoup. Il disait que Yasser Arafat était un homme courageux, intraitable qui ne se laisse pas marcher dessus ».