DJ Arafat: en colère, sa mère Tina Glamour s’insurge contre la vente de ses voitures

La mère de DJ Arafat, dame Tina Glamour a informé que «des personnes veulent vendre les voitures d’Arafat Dj».

Tina Glamour est très en colère. La raison: elle aurait appris selon abidjanshow que des individus non encore identifiés ont décidé de vendre les véhicules de son défunt fils, Arafat Dj. «Ils ne font pas partie de la famille Houon ou Logbo mais se croient tout permis. Aux dernières nouvelles, on m’a informé que des personnes veulent vendre les voitures d’Arafat Dj et récupérer l’argent. J’attends de voir cette vente» a expliqué Tina Glamour.

DJ Arafat alias le Daïshi est décédé le lundi 12 août 2019 dans un accident de moto, laissant derrière lui, des enfants et sa femme Carmen.