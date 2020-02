Diplomatie parlementaire: une délégation de l’APF reçue par Louis Vlavonou

Le président de l’assemblée parlementaire de la Francophonie, Amadou Sounmahoro a été accueilli dans la soirée de ce dimanche 2 Février 2020 par le président de l’assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou.

Le président de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), Amadou Sounmahoro à la tête du délégation est depuis hier soir sur le territoire béninois. La délégation a été accueillie à l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin par le président de l’assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou accompagné du vice-président de la section béninoise de l’AFP Assan Seibou et la vice-présidente de la commission des affaires parlementaires Sèdami Romarique Mèdégan Fagla.

A sa descente de l’avion, Amadou Sounmahoro, président de l’assemblée de la Côte d’Ivoire et président de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) a fait savoir qu’il est au Bénin pour faire le point de la réunion de la session de l’AFP qui vient de se tenir à Dakar et pour voir si le Bénin reste toujours pour l’Afrique, l’exemple de la démocratie . » Je suis là en tant que président de l’APF. D’abord nous venons de tenir à Dakar la réunion de la session de l’AFP. Il faudrait que nous en parlions et je voudrais saisir l’occasion de mon arrivée à Cotonou pour faire le point. » a-t-il indiqué à la descente de l’avion avant de préciser: » Nous venons surtout à Cotonou pour une séance de travail avec les autorités béninoises. L’APF s’est donné pour mission d’accompagner les Etats francophones, les Assemblées francophones. C’est cette mission d’accompagnement qui nécessite notre déplacement à Cotonou. Je pense que cet accompagnement se passera très bien. Je vous rassure que l’APF est venue entant qu’organisation internationale mais pas en assistance. Ce n’est pas au Bénin qu’on va apprendre la démocratie. Nous venons pour nous rassurer que nos frères vont bien et nous rassurer aussi que la démocratie béninoise est toujours l’exemple qu’elle a toujours été pour l’Afrique »