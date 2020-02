Diplomatie : la mise sous alerte du Bénin pourrait être bientôt levée

Les élections législatives du dimanche 28 avril 2019 et les violences engendrées par ladite élection, a amené la communauté internationale à mettre ce pays de l’Afrique de l’Ouest sous alerte, entre-temps connu pour son modèle démocratique et comme un pays de paix. Les différentes mesures en cours pour décrisper la situation politique a conduit la délégation de la mission de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie à suggérer à son prochain Bureau au Maroc, en juillet 2020, la levée de cette mesure.

La mission de la délégation de l’assemblée parlementaire de la francophonie, en séance de travail au Bénin depuis le Samedi 1er Février 2020, est satisfaite des échanges tenus avec les responsables d’institutions, d’organisations de la société civile, des structures faîtières des professionnels des médias et des responsables politiques. En effet, après deux jours d’échanges avec les députés, le ministre de la Justice, le président de la Cour suprême, les acteurs politiques de la mouvance et de l’opposition, les organisations de la société civile, et enfin le président de la République, S.E.M. Patrice Talon, la délégation de l’APF repart, ce jour, mercredi 05 février 2020, très satisfaite des avancées notables enregistrées dans la consolidation de la démocratie après les législatives de 2019.

Dans le communiqué final qui a sanctionné la mission de l’APF conduite par son Président, le président du Parlement ivoirien, S.E.M. Amadou Soumahoro, ce mardi 04 février 2020 à Novotel de Cotonou, la délégation a salué la grande ouverture d’esprit qui a prévalu et surtout les avancées dans le renforcement de la démocratie et la paix depuis les dernières élections législatives. Comme avancée, la délégation, conduite par Amadou Soumahoro, a noté la consolidation des partis politiques au niveau national et leur financement sur fonds public. Elle se réjouit également des promesses du président de la République d’œuvrer à un climat politique véritablement apaisé et à des élections transparentes, inclusives et renforçant le pluralisme. Aussi, la mission de l’assemblée parlementaire de la francophonie estime que les prochaines élections communales constituent un baromètre pour toutes ces avancées. L’APF pourrait alors être amenée à suggérer à son prochain Bureau au Maroc en juillet 2020, la levée de la mise sous alerte du Bénin, a mentionné la mission dans on communiqué final.