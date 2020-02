Des chercheurs ont trouvé la source du Coronavirus (nCoV-2019), un mammifère  

Alors que le Coronavirus fait des centaines de morts en Chine et continue d’infecter des milliers de personnes, des chercheurs viennent de révéler la source de la maladie.

Des chercheurs du Baylor College of Medicine de Houston, au Texas, ont découvert et révélé que le nouveau Coronavirus mortel venait du mammifère le plus menacé de la Terre, le pangolin. Ces révélations ont été confirmées par des chercheurs de l’Université agricole de Chine méridionale. Les recherches ont révélé que l’ADN analysé par les chercheurs de Baylor semble offrir une correspondance presque parfaite avec l’épidémie actuelle du nouveau coronavirus (nCoV-2019), une maladie respiratoire aiguë qui a tué des centaines de personnes, rapporte Our Burning Planet.

Le site spécialisé indique que l’analyse de Baylor, basée sur une étude distincte de 21 pangolins malais (Manis javanica), dans un centre de sauvetage de la faune, dans la province chinoise du Guangdong, montre que les pangolins hautement menacés sont des vecteurs de la souche virale nCoV-2019. L’épidémie a déclenché une urgence sanitaire mondiale annoncée par l’Organisation Mondiale de la Santé. La Chine a temporairement interdit la vente d’espèces sauvages et de produits de la faune, mais c’est la meilleure raison de rendre l’interdiction permanente. Les pangolins malais sont répertoriés comme en danger critique d’extinction par la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées.