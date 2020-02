Dernier hommage à Thérèse Tanguay-Dion : les détails des obsèques de la mère de Céline Dion

Thérèse Tanguay-Dion, mieux connue sous le nom de maman Dion, sera menée à son dernier repos dans la plus stricte intimité, le 20 février prochain. Les détails des obsèques de cette grande dame ont été dévoilés, lundi, et le public pourra venir offrir ses condoléances à la famille.

Les funérailles de celle qui était connue sous le nom de Maman Dion seront ouvertes au public. Les médias, les amis et le public pourront présenter leurs condoléances à la famille Tanguay-Dion, le 20 février prochain entre 8 h 30 et 13 h au salon funéraire Alfred Dallaire de Laval — au 2159, boulevard Saint-Martin Est, a fait savoir la famille, lundi, dans un communiqué. « Le reste de la journée sera entièrement consacré à la grande famille, dans la plus stricte intimité », a poursuivi la famille, qui ne souhaite pas accorder d’entrevues à cette occasion. Les photographies et caméras seront interdites dans le salon, a-t-elle précisé.

Cette cérémonie aura lieu au lendemain du dernier concert de Céline Dion à Montréal. La star doit fouler les planches du Centre Bell, les 18 et 19 février. Celle qu’on surnommait «Maman Dion» est décédée le 17 janvier dernier. Elle avait 92 ans. Elle était la mère de 14 enfants, Denise, Linda, Louise, Manon, Liette, Pauline, Ghislaine, Claudette, Michel, Paul, Daniel (décédé en 2016), Clément, Jacques et Céline. Elle était également la grand-maman de 32 petits-enfants.

Réactions de vedettes et de personnalités publiques à la suite du décès de Maman Dion

Madame Thérèse Dion était le cœur d’une famille, dont le destin a ému le Québec et le monde. Son existence est la preuve que rien n’est plus fort que l’amour d’une mère. Qu’il rend tout possible. Toutes mes condoléances @celinedion et à toute la famille Dion. #MamanDion — Stéphane Laporte (@laportestephane) January 17, 2020

Thérèse Dion était la maman de 14 enfants. Elle est aussi devenue en quelque sorte la maman du Québec grâce à sa Fondation. Elle était la preuve que l’amour d’une mère peut rendre tous les rêves possibles. Toutes mes sympathies à la famille et aux proches https://t.co/k1WgOcaO2m — Valérie Plante (@Val_Plante) January 17, 2020