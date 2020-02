Dandi Hélène à Tina Glamour : « Ce sont tes nombreuses malédictions qui ont tué Arafat Dj »

Dans une vidéo d’une heure postée sur les réseaux sociaux, Dandi Hélène a sévèrement taclé sa fille Tina Glamour qui l’a accusée d’avoir précipité la mort de DJ Arafat. Tout en affirmant qu’elle accorde son pardon à sa « rebelle » de fille, elle l’invite à vite changer de disque car ces genres d’erreur « ne se pardonnent pas en Afrique ».

C’est un secret de polichinelle. Plus rien ne va dans la famille Houon depuis le décès prématuré de DJ Arafat, le 12 août 2019. Entre piques, tacles, paroles déplacées, il ne se passe pas une journée sans que les proches du Yorobo ne s’illustrent tristement sur les réseaux sociaux. L’expression « le linge sale se lave en famille » a depuis, perdu sa valeur chez les proches du King du coupé-décalé. Et ce ne sont pas les événements de ces derniers jours qui diront le contraire. En effet, dans une récente sortie sur la télé Ivoire TV, Tina Glamour a ouvertement traité sa famille de « sorcière » et d’être les responsables de la mort de Beerus Sama.

Des propos qui n’ont visiblement pas plu à sa génitrice Dandi Lou Hélène. Très en colère, la mère de Tina Glamour a tenu à dire sa part de vérité dans cette histoire. » Tina Glamour, tu as passé ton temps a persécuter Arafat Dj jusqu’à ce qu’il meure et aujourd’hui tu veux me faire vivre la même situation. Tu affirmes que c’est moi et ma famille qui avons tué Houon Ange-Didier, mon petit-fils. Mais, c’est faux ! C’est une grave erreur ! En Afrique, cela ne se pardonne pas. Mais tu es ma fille. J’irais demander pardon à ma famille au village pour cette grave faute « , a affirmé la génitrice de Tina Glamour dans un direct d’une heure de temps sur la toile. Lassée des frasques de sa fille « rebelle », la grand-mère de feu Ange Didier s’est laissée aller à des confidences horrible sur la sulfureuse artiste ivoirienne. » Comme tu veux que je parle, je vais le faire. Ce sont tes nombreuses malédictions qui ont eu raison d’Arafat Dj. Tu as passé ton temps à le maudire, et lui dire de vilaines paroles afin qu’il souffre et qu’il échoue dans toutes ses entreprises. Tu lui as demandé même de ramper devant toi comme un serpent avant que tu ne retires tes malédictions », a-t-elle ajouté.