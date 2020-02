Cristiano Ronaldo obtient le visa de résidence de 10 ans aux Émirats arabes unis

Send an email

Cristiano Ronaldo, star du Portugal et de la Juventus, est le dernier récipiendaire du visa de résidence Gold Card aux Émirats arabes unis. Pour capter des émigrés “exceptionnels”, les Émirats ont lancé le système de résidence Gold Card.

L’attaquant de la Juventus, qui a remporté le prix du « meilleur joueur de l’année » lors de la cérémonie annuelle des Dubai Globe Soccer Awards fin décembre pour la sixième fois, est un visiteur régulier des EAU depuis ces dernières années. Au début de cette année, le gouvernement des Émirats arabes unis a approuvé la décision d’accorder des permis de séjour de longue durée (Gold Cards) aux créateurs, scientifiques et entrepreneurs en fonction de leur contribution et de leur influence sur la société. Le cabinet a également annoncé que les athlètes prometteurs des EAU seraient éligibles pour des visas d’or après avoir approuvé le nouveau programme de résidence au cours de la première semaine de février.

Au moment d’affronter l’AC Milan de Zlatan Ibrahimovic ce jeudi en demi-finale aller de Coupe d’Italie, le quintuple Ballon d’Or a également appris que les EAU lui accordaient un visa longue durée. Selon les médias locaux, cette « Gold Card » lui permet donc de s’installer et de résider à Dubaï comme bon lui semble. L’Emir de Dubaï, le Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, a décidé de faire cet honneur au joueur de 35 ans. En tant qu’athlète international de premier ordre et homme d’affaires inspiré, Cristiano Ronaldo s’apparente à un bénéficiaire naturel pour cette « Gold Card » délivrée par les Emirats arabes unis. Reste à savoir si le Portugais délaissera ses lieux de villégiatures à Lisbonne et Marrakech pour la…

Ronaldo, qui a eu 35 ans le 5 février, a débuté au Sporting Lisbonne avant de faire des passages mémorables à Manchester United et au Real Madrid. Après l’étroite défaite du Portugal (2:3) face à l’Uruguay lors de la Coupe du monde de la FIFA 2018, il a rejoint la Juventus où il a jusqu’à présent marqué 41 fois en 51 apparitions avec les géants de Turin.