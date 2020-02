Crise au Barça : après Messi, Jordi Alba tacle aussi Abidal

En zone mixte, après la défaite du Barça (0-1) sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Coupe du Roi, Jordi Alba s’est prononcé sur le conflit entre Lionel Messi et le directeur sportif des blaugrana, Eric Abidal.

Le Barça a été éliminé, jeudi (0-1), en quart de finale de la Coupe du Roi par l’Athletic Bilbao. Une sortie prématurée des blaugranas qui vient s’ajouter à une tension palpable au sein du club catalan, marquée par le conflit ouvert entre Lionel Messi et Eric Abidal. Le capitaine argentin a, en effet, reproché publiquement au secrétaire technique des Blaugranas d’avoir critiqué l’investissement de certains joueurs sans les nommer.

A la fin de la rencontre, Jordi Alba est revenu sur cette situation qui risque de plonger le club dans un chaos interne. Le Latéral droit espagnol a fustigé le manque de soutien de l’ancien international français aux joueurs qui traversent une période assez délicate marquée par les contre-performances et les mauvais résultats. « On nous envoie suffisamment de merde à l’extérieur sans qu’on ait besoin qu’on s’en jette à l’intérieur », a asséné l’international espagnol. « Les joueurs et le staff technique font face. Abidal n’est pas quelqu’un d’extérieur, il a été joueur, il est apprécié des supporteurs et sait ce qu’il se passe dans un vestiaire. Il doit savoir ce que ressent un joueur de football », a poursuivi Jordi Alba . Il a conclu par un appel à l’unité : « On doit tous s’entraider ».