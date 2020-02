CPI : Fatou Bensouda va enfin pouvoir se régaler avec un autre gros client

Send an email

Le gouvernement soudanais et les groupes rebelles dans la région troublée du Darfour se sont entendus lors des pourparlers de paix à Juba. Ils ont convenu de remettre l’ancien président Omar el-Béchir et d’autres personnes recherchées par la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye.

Hassan al-Taaishi, membre du Conseil souverain du Soudan, a déclaré, mardi, qu’un accord avait été conclu à Juba avec les rebelles du Darfour, selon lequel tous ceux qui étaient recherchés pour crimes de guerre seraient remis à la CPI, rapporte le Middle East Eyes. Al Bashir, président de longue date du soudan, est recherché par la CPI depuis plusieurs années pour des crimes présumés commis pendant le conflit du Darfour, mais le ministre ne l’a pas nommé spécifiquement. Le conflit s’est propagé au Darfour en 2003 après que des rebelles principalement non arabes se sont soulevés contre Khartoum.

Les forces gouvernementales et principalement les milices arabes mobilisées pour réprimer la révolte ont été accusées d’atrocités généralisées. L’ONU a déclaré que le conflit avait fait au moins 300 000 morts et déplacé 2,5 millions d’autres personnes. Chassé du pouvoir par les militaires, à la suite de plusieurs mois de manifestations dans le pays en avril 2019, l’ancien président a été condamné à deux ans de détention après avoir été reconnu coupable de corruption et avoir reçu des cadeaux illégaux par un tribunal soudanais en décembre. Il est depuis détenu dans une prison de Khartoum.