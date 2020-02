CPI – audience Gbagbo du 6 février : Pascal Affi N’guessan annoncé à La Haye

Send an email

Le président de la branche légale du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N’guessan est annoncé à La Haye pour assister à l’audience du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la cour pénale internationale (CPI).

L’ancien premier ministre Pascal Affi N’guessan est annoncé à l’audience de Laurent Gbagbo et de son filleul prévue du 6 au 7 février prochain à La Haye. Selon Yeclo.com, l’ex-chef du gouvernement se rendra en Hollande avec une délégation du parti. Cette audience s’annonce très tendue car elle pourrait consacrer définitivement la levée des restrictions imposées à l’ex-dirigeant pour sa liberté provisoire. Ce déplacement de N’guessan est un signe annonciateur de la réconciliation au sein du parti de la gauche ivoirienne.

En liberté sous conditions à Bruxelles depuis son acquittement, le natif de Gagnoa n’a pas encore décidé d’une éventuelle participation ou non à la présidentielle d’octobre 2020 en Côte d’Ivoire. S’il arrivait à retrouver sa liberté, Gbagbo pourrait se lancer dans la conquête du pouvoir qu’il avait déjà géré de 2000 en 2010. Leader charismatique de la gauche, reste un prétendu candidat favori à la prochaine élection. Selon certains médias locaux, des meetings sont prévus le jour de l’audience devant le siège de la CPI. Accusé de crimes contre l’humanité et crimes de guerre, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés le 15 janvier 2019 par les juges de la CPI.