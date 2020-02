Coupe du Roi : le tirage au sort et le calendrier des demi-finales

La fédération espagnole de football (RFEF) a procédé, ce vendredi, à Las Rozas, au tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi. La Real Sociedad sera opposée à Mirandés et l’Athletic Bilbao à Grenade.

Avec la défaite du Barça par l’Athletic Bilbao (0-1) jeudi, on connait désormais tous les qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Il s’agit de l’Athletic Bilbao, de Grenade, de la Real Sociedad et de Mirandès, seul club de D2 encore en course. La Real Sociedad a éliminé, à la surprise générale, le Real Madrid (4-3) au terme d’un match fou. De son côté, l’Athletic Bilbao a attendu les dernières minutes de la rencontre pour écarter le Barça et arracher son ticket pour le carré d’as. Le Petit Poucet Mirandés (D2) est venu à bout de Villarreal ,mercredi, avec la manière (4-2), tandis que Grenade, promu en Liga, cette saison, s’est défait du champion en titre, le Valence CF (2-1) mardi.

Le tirage au sort effectué, ce vendredi, au siège de la fédération espagnole de football (RFEF), à Las Rozas, a donné comme affiche pour les demi-finales : Real Sociedad vs Mirandès et Athletic Bilbao vs Grenade. Contrairement au tour précédant, les rencontres se disputeront en aller-retour avec la phase aller le 12 février et le match retour le 4 mars. La finale est programmée au 18 avril.