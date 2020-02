Send an email

Coupe d’Italie : Cristiano Ronaldo vs Zlatan Ibrahimovich

Les demi-finales de la Coupe d’Italie s’ouvrent ce mercredi avec notamment le choc tant attendu entre la Juventus de Cristiano Ronaldo et l’AC Milan de Zlatan Ibrahimovich.

Après les quarts de finale de la Coupe d’Italie âprement disputés, place aux demi-finales. En effet, les demi-finales aller de la Coupe d’Italie se disputent à partir de mercredi. La première affiche opposera l’Inter Milan à Naples. Victorieux de l’AC Milan (4-2) au terme d’un match complètement fou, les Nerazzuri voudront confirmer ce regain de forme, eux qui trônent désormais à la tête de la Serie A. De son côté, Naples, battu à domicile, dimanche, par Lecce, tentera d’effacer cette mauvaise passe pour ne pas laisser le doute s’installer à quelques jours de la Ligue des champions.

L’autre grosse affiche de ces demi-finales mettra aux prisex, jeudi, à San Siro, la Juventus à l’AC Milan. Un choc des titans entre deux cadors du championnat italien, battus tous deux, ce weekend. Mais cette rencontre sera avant tout un duel entre Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovich. Le géant suédois, arrivé cet été chez les lombards, est déjà un élément indispensable de l’équipe milanaise. Face à l’Inter, il est impliqué sur les deux réalisations de son équipe en signant notamment un but et une passe décisive.

Ronaldo, lui, est dans une forme étincelante et a marqué au moins un but lors de chacun des 10 derniers matches de la Juve en championnat. Le Portugais n’aime pas particulièrement souffler et sa présence est donc probable, d’autant que la défaite face au Hellas Vérone, samedi, doit être effacée pour ne pas laisser le doute s’installer.