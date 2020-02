Send an email

Coup de tonnerre : le Soudan et Israël tentent un rapprochement inattendu

Le premier ministre d’Israël Benjamin Netanyahu et le chef du conseil souverain du Soudan Abdel Fattah al-Burhan, se sont rencontrés lundi en Ouganda dans le cadre de ce que l’israélien appelle la normalisation des relations entre les deux pays.

La rencontre surprise entre Netanyahu et Abdel Fattah al-Burhan, le chef du conseil souverain du Soudan, est intervenue à la fin d’une visite du dirigeant israélien en Ouganda pour rencontrer les dirigeants de ce pays. Une rencontre jusque-là très improbable quand on sait que le Soudan, un pays arabe, ne reconnait l’Etat d’Israël. Pour le PM israélien, il s’agit d’un début de normalisation des relations entre les deux Etats ; mais cela ressemble plus à un appel de pied aux Etats Unis à retirer le Soudan de sa liste des États parrainant le terrorisme alors que le pays se dirige vers la démocratie après que son chef de longue date a été évincé du pouvoir l’année dernière.

Le secrétaire d’État américain Michael Pompeo a salué la réunion et « a remercié le général al-Burhan pour son leadership dans la normalisation des relations avec Israël », a déclaré le département d’État dans un communiqué. Le gouvernement du Soudan n’a pas été informé ou consulté sur la rencontre entre les deux, a rapporté l’agence de presse SUNA, citant le ministre soudanais de l’Information Faisal Saleh. Aucun gouvernement du Soudan, à majorité musulmane, depuis son indépendance en 1956 n’a reconnu Israël. Les responsables israéliens avaient précédemment identifié le Soudan comme un conduit pour les armes iraniennes destinées aux ennemis d’Israël. Israël et Netanyahu travaillent à normaliser les relations avec les États à majorité arabe et musulmane, rapporte Bloomberg.