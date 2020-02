Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo aux côtés des femmes du RHDP et du PDCI

L’ancienne première dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo, membre du parti FPI, discutera avec les femmes leaders des autres partis politiques de côte d’Ivoire. Ces discussions entrent dans le cadre d’une table ronde pour la paix durable dans le pays.

Alors que les tensions sont de plus en plus vives entre les politiques en Côte d’Ivoire, les femmes politiques du pays ont décidé de se parler pour œuvrer pour la paix et la tolérance. Selon Afrik Soir, à la faveur d’une table ronde, le mouvement Initiative des femmes pour une paix durable, entend faire asseoir les femmes leaders de plusieurs partis politiques ivoiriens autour du thème : « Avant tout, nous demeurons sœurs et frères ». Il s’agit pour le mouvement, cité par Afrik Soir, de mener « entre femmes, une réflexion profonde sur les sujets qui entravent la cohésion et le vivre ensemble en Côte d’Ivoire, et proposer des solutions qui permettent de repartir sur des bases saines de cohabitation, sont les objectifs de la table ronde selon Rebecca Yao coordinatrice de l’initiative ».

En tant que marraine de l’initiative dont les assises dureront quelques jours du 27 au 29 février 2020, Simone Gbagbo va discuter avec des femmes actives et dynamiques du RHDP, du PDCI, du FPI. Aussi, l’événement est prévu pour être co-présidé par Mgr Ignace Bessi, président de la Conférence des évêques de Côte d’Ivoire et en présence de plusieurs autres personnalités dont Cheick Boikary Fofana, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire. A un moment où la Côte d’Ivoire se présente comme une bombe à retardement à l’approche de l’élection présidentielle dans le pays, cette initiative pourrait s’avérer être une des rares issues pour la Côte d’Ivoire afin d’éviter le pire. Un tremplin pour la réconciliation nationale tant criée sous tous les cieux.