Côte d’Ivoire-médias publics: Amadou Gon Coulibaly inaugure la RTI 3 (photos)

Le groupe ivoirien de télévision et de radio « RTI » s’est doté de sa troisième chaîne. L’inauguration de la RTI3 a été faite ce mercredi 12 février par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a inauguré, mercredi dernier, à Abidjan, la troisième chaîne (RTI3) du groupe de presse publique, RTI. Le chef du gouvernement était accompagné de Sidi Touré, ministre de la communication et des médias ainsi que du directeur général de la RTI, Fausséni Dembélé. Pour le patron de la primature, il urge que cette chaîne, au-delà du divertissement, participe à l’éducation des ivoiriens. « Je me réjouis du lancement de cette chaîne dédiée aux jeunes passionnés de sport et de musique. Au-delà du divertissement, cette chaîne doit pouvoir aussi participer à l’éducation de nos populations », a-t-il déclaré.

La RTI3 qui démarrera ses activités le 16 février prochain sera, selon Gon Coulibaly, une aubaine pour environ 70 jeunes d’obtenir leur premier emploi. Après RTI1 et RTI2, le groupe de presse continue son ascension avec la « 3 ».