Côte d’Ivoire : les arrestations des proches de Soro continuent

Les interpellations des proches de Guillaume Soro semblent continuer en Côte d’Ivoire. Selon les médias, citant les avocats de Soro, le jeune frère de l’épouse de l’ancien premier ministre a été interpellé, vendredi.

Selon Me Souleymane Diallo, l’avocat de Soro, Guy Logbo, un beau-frère de son client, a été arrêté par la police, vendredi, avec son gardien. Le juriste indique aussi qu’il n’a aucune idée du lieu où ils ont été emmenés. Me Diallo et ses collègues ont donné une conférence de presse et dénoncé « la vacuité des dossiers » et l’inexistence des charges contre M. Soro et ses proches.

Depuis que l’ancien président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire a tenté en vain de rentrer dans son pays après plusieurs mois passés à l’extérieur, les choses se sont précipitées. D’une accusation de « tentative de déstabilisation » à un mandat d’arrêt international, l’ex-chef rebelle a vu tous ses proches jetés en prison et, lui, contraint à l’exile. Il maintient, cependant, son intention de briguer la présidence du pays.