Côte d’Ivoire : la présidentielle au cœur des échanges entre Affi N’guessan et l’ambassadeur de l’UE

Le président de la branche légale du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N’guessan, a été reçu en audience au cabinet de l’ambassadeur de l’Union européenne à Abidjan, mardi 4 février dernier. Les deux personnalités ont échangé sur le processus électoral en cours en Côte d’Ivoire.

Pascal Affi N’guessan, ancien premier ministre ivoirien, et Jobst Von Kirchmann, représentant de l’Union européenne en Côte d’Ivoire, ont échangés, mardi dernier, à Abidjan. Selon Afrique sur 7, ce tête-à-tête a tourné autour des sujets clés dont la commission électorale indépendante, le code électoral et la présidentielle d’octobre 2020. La réconciliation entre ivoiriens et la nécessité d’avoir un processus électoral apaisé, transparent, démocratique et libre constituent le vœu des deux personnalités.

Acteur politique de l’opposition, Pascal Affi N’guessan est très critique envers la CEI lors de ses dernières sorties alors qu’il était pratiquement le seul opposant à y adhérer. La mouture de cet organe ne rassure pas les opposants qui y voient une commission inféodée au régime Ouattara. A neuf mois de la présidentielle, la classe politique ivoirienne est divisée sur d’importants sujets qui entachent l’image du processus. L’autre question qui déchaîne les passions est le présumé troisième mandat de l’actuel chef d’Etat.