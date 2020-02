Côte d’Ivoire: Kerozen présente sa femme Dominique Koné à ses fans (photo)

Send an email

L’artiste ivoirien Kerozen a publié dimanche deux février 2020, une photo de sa fiancée Dominique Koné, enceinte de son premier enfant.

Joël Constant Yobo alias, Kerozen n’est plus un cœur à prendre. Il y a quelques jours, il annonçait que sa femme attend leur premier enfant. Et puis dimanche dernier il lui fait une déclaration d’amour dans une publication sur sa page Facebook pour son anniversaire. « Joyeux anniversaire à toi poutchou faut qu’on fête sa fort car dans peu de temps tu deviens maman ❤️❤️ la bible déclare que celui qui a eu une femme a eu le bonheur, bae je veux bien continuer les atalaku mais davido risque de traduire ça en anglais pour chioma… » peut on lire sur la page Facebook de l’artiste accompagné des émoticônes en forme de cœur.

Rappelons que l’auteur du tube « Élévation » fait savoir que la naissance de son futur bébé se fera au Canada, où vit sa bien-aimée. La dulcinée de Kerozen est une étudiante ivoirienne en marketing. Elle vit au Canada où elle poursuit ses études.