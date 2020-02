Côte d’Ivoire: Issiaka Ouattara « Wattao » fait officier de l’ordre du mérite national à titre posthume

L’armée ivoirienne a rendu, ce jeudi 6 février, hommage au Colonel-major Issiaka Ouattara « Wattao », décédé début janvier aux Etats-Unis. A cette occasion, le défunt a été fait officier de l’ordre du mérite national à titre posthume.

Un mois après son décès, feu Colonel-major Issiaka Ouattara « Wattao » a reçu, ce jeudi, les derniers hommages de ses frères d’armes. Soldat mettant en avant l’intérêt supérieur de la nation, Wattao a été élevé au grade d’officier de l’ordre du mérite national à titre posthume et a reçu l’insigne de son nouveau grade de Colonel-major. Rang qui devrait entrer en vigueur depuis le 1er janvier 2020. « Colonel-major Issiaka Ouattara, à tes frères d’armes, tu laisses indéniablement un grand vide … Au plus fort de la crise, malgré l’adversité, tu as toujours su te montrer hospitalier et coopératif à promouvoir constamment le dialogue (…). Tu as compris très tôt qu’au-delà des divergences, la nation et la fraternité étaient au-dessus de tout », a déclaré le Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA), le Général Lassina Doumbia.

Le président Alassane Ouattara s’était aussi incliné devant la mémoire de l’illustre disparu, la veille, à l’occasion de la levée du corps. Plusieurs autres personnalités politiques dont le vice-président Daniel Kablan Duncan, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des présidents d’institutions comme Amadou Soumahoro et Jeannot Ahoussou-Kouadio avaient aussi assisté à la cérémonie. Le vendredi 7 février 2020, l’ex-rebelle devenu soldat modèle sera inhumé dans sa ville natale à Doropo dans la région du Bounkani.