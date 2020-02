Côte d’Ivoire – gratuité CNI: Henri Konan Bédié recule devant Alassane Ouattara

Send an email

Le président du parti démocratique de la Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié a changé de stratégie face à l’intransigeance du pouvoir Ouattara sur la non gratuité de la Carte nationale d’identité.

Longtemps opposé à l’idée du gouvernement ivoirien sur les cartes d’identité nationale, le chef du PDCI a semblé reculer afin d’avancer. Dans un communiqué, son parti appelle ses militants à participer à l’opération en cours d’identification en espérant l’aboutissement de cette revendication. « La Direction du PDCI-RDA exhorte les militantes, militants, et l’ensemble de la population ivoirienne à prendre une part massive à cette opération afin de disposer des documents administratifs ( CNI et carte d’électeur ) nécessaires à la participation aux élections d’octobre 2020 » peut-on lire dans la note. Ce faisant, le Sphinx de Daoukro et cie ne veulent pas faire la politique de la chaise vide.

A Abidjan, le débat de la gratuité ou non de la carte nationale d’identité divise la classe politique. Henri Konan Bédié a longtemps soutenu la gratuité de la reforme. « Cette gratuité s’impose, en raison des charges élevées pour l’obtention des pièces administratives nécessaires à l’établissement de la carte nationale d’identité » avait-il commenté. A dix mois des élections, le régime reste sourd aux multiples revendications des opposants. Outre la CNI, le débat sur la commission électorale indépendante (CEI) reste un point de discorde entre les différentes parties. Le 31 octobre prochain, les ivoiriens seront aux urnes pour élire leur nouveau président.