Coronavirus: voici la liste actualisée des pays déjà touchés par le virus

Voici la liste des pays et territoires qui ont annoncé des cas confirmés de maladie due au nouveau coronavirus depuis sa propagation à partir de la ville chinoise de Wuhan, où il a fait son apparition en décembre. En dehors de la Chine, de Macao et de Hong Kong, plus d’une centaine de cas de contamination ont été confirmés.

Alors que les Français rapatriés de la zone au coeur de l’épidémie passaient leur première nuit en quarantaine dans un centre de vacances, le Royaume-Uni, la Russie et la Suède ont fait état de leurs premiers cas de contamination, le virus touchant désormais plus d’une vingtaine de pays. L’Afrique et l’Amérique du Sud semblent encore à l’abri de l’épidémie qui a tué 259 personnes en Chine, après un nouveau record de 46 décès enregistrés en l’espace de 24 heures. Le nombre de personnes contaminées en Chine a également augmenté, atteignant 11.791, soit plus de 2.100 nouveaux cas pour la journée de vendredi, a annoncé samedi la Commission nationale de la santé.

Washington a annoncé des mesures exceptionnelles pour fermer ses frontières ou imposer une quarantaine aux voyageurs revenant de Chine et notamment du berceau de l’épidémie — la ville de Wuhan (centre) et sa province du Hubei — selon qu’ils sont Américains ou non. A partir de dimanche à 22h00 GMT, les autorités interdiront l’entrée sur leur territoire aux non-Américains s’étant rendus en Chine dans les 14 derniers jours, a décrété le ministre de la Santé Alex Azar. Pour les ressortissants américains, une quarantaine allant jusqu’à 14 jours sera imposée à ceux qui se sont rendus dans le Hubei dans les deux semaines précédentes.

Liste des pays touchés par le virus

Chine

Près de 12.000 personnes ont été contaminées en Chine continentale où 259 malades sont morts, selon le dernier bilan officiel le 1er février. La quasi-totalité des décès sont intervenus dans la région du Hubei, berceau de la contagion.

Treize cas ont été enregistrés dans la région autonome de Hong Kong. Plusieurs de ces personnes ont séjourné à Wuhan.

Sept cas ont été signalés dans la région autonome de Macao.

Un cas a été signalé au Tibet.

Asie – Pacifique

Australie : Dix cas

: Dix cas Cambodge: Un cas

Un cas Corée du Sud: Douze cas

Douze cas Inde: Un cas

Un cas Japon: 14 cas

14 cas Malaisie: Huit cas

Huit cas Népal: Un cas

Un cas Philippines: Un cas

Un cas Singapour: 16 cas

16 cas Sri Lanka: Un cas

Un cas Taïwan: 8 cas

8 cas Thaïlande: 19 cas

19 cas Vietnam: Six cas

Amériques

Canada: Quatre cas

Quatre cas Etats-Unis: Sept cas

Europe

Royaume-Uni: Deux cas

Deux cas Allemagne: Sept cas

Sept cas Espagne: Un cas

Un cas Finlande: Un cas

Un cas France: Six cas

Six cas Italie: Deux cas

Deux cas Russie: Deux cas

Deux cas Suède: Un cas

Moyen-Orient