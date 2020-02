Coronavirus : un site p0rn0 s’invite dans la bataille contre la maladie

Send an email

Il n’y a pas encore de remède fixe contre le coronavirus, mais les passagers coincés à bord d’un navire en quarantaine au Japon, se voient offrir un remède contre l’ennui avec des sessions de webcam avec des stars du p0rn0.

Le site pour adultes CamSoda offre aux près de 3 700 personnes confinées sur le Diamond Princess, qui est amarré au Japon pour cause du Coronavirus, un accès gratuit à ses modèles. « Ils ne sont pas seulement confrontés à la peur de l’infection, ce qui est terrifiant, mais à l’ennui », a déclaré Daryn Parker, vice-présidente de CamSoda, dans un communiqué de presse.

« Nous aimons les croisières autant que le prochain gars, mais sans activités ni interaction humaine, l’ennui doit être paralysant », a-t-il ajouté. « Dans un effort pour garder leurs esprits à l’écart du coronavirus et pour aider à passer l’ennui, nous offrons aux passagers et aux équipages la possibilité de s’amuser dans un environnement sûr et contrôlé avec camming », a déclaré Parker. Notons que plusieurs cas de Coronavirus ont été confirmés dans le navire, ce qui a conduit les autorités japonaises à mettre en quarantaine tout le bâtiment. Le nombre de cas confirmés sur le navire a presque doublé lundi, passant de 70 à 135 , selon CNN.