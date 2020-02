Coronavirus : un Britannique affirme s’être soigné grâce à du whisky et du miel

Connor Reed n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds par un virus. Ce britannique, résidant à Wuhan, semble avoir trouvé la formule magique pour guérir du fameux virus qui affole la planète et sème la panique en Chine.

Il s’appelle Connor Reed, a 25 ans et enseigne l’anglais à Wuhan, en Chine. Après avoir contracté le coronavirus, le jeune homme a décidé de quitter l’hôpital pour se soigner lui-même. Ce Britannique l’affirme, ce qui l’a guéri du coronavirus est un mélange composé de whisky chaud et du miel. Hospitalisé, il y a deux mois à Wuhan, épicentre de l’épidémie, le professeur pensait qu’il « allait mourir ». Dans une interview accordée à The Sun, le jeune homme raconte qu’il a refusé de prendre les antibiotiques conseillés et qu’il s’est tourné vers une autre solution : boire du whisky chaud avec du miel « jusqu’à ce qu’il n’en reste plus ».

«J’ai utilisé un inhalateur qui a aidé à contrôler la toux et je buvais du whisky chaud avec du miel jusqu’à ce que tout parte», a-t-il raconté au Sun. Et d’ajouter : «C’est un ancien remède mais il semble avoir fait l’affaire. J’ai refusé de prendre les antibiotiques prescrits par les médecins parce que je ne voulais prendre aucun médicament.»

Bien que ce jeune homme soit sûr de sa recette miracle, rien ne prouve que le whisky-miel soigne les maux. Aucun traitement spécifique n’existe à l’heure actuelle contre le coronavirus. Plusieurs laboratoires dans le monde, dont l’institut Pasteur en France, sont sur les rangs pour élaborer un vaccin. Mais il n’y en aura pas avant 2021, au mieux.

Dans la grande majorité des cas, les personnes atteintes par le coronavirus 2019-nCoV guérissent seules. L’OMS rappelle que le taux de mortalité du coronavirus est inférieur à 4%.