Coronavirus: prolongement de la suspension des vols de Air France et KLM vers la Chine

En raison de l’épidémie de coronavirus, Air France a annoncé le prolongement de la suspension de ses vols vers la Chine continentale jusqu’au 15 mars 2020 inclus.

Les vols d’Air France et KLM ne reprendront pas de sitôt leurs voyages vers la Chine continentale. Initialement la compagnie avait pris la décision de suspendre le 30 janvier 2020 l’ensemble de ses vols à destination de ces deux villes jusqu’au 9 février 2020. Mais, après une réévaluation de l’ensemble des éléments à sa disposition, Air France a pris la décision de prolonger la suspension de la desserte de ces destinations jusqu’au 15 mars 2020 inclus.

«A compter du 16 mars 2020, en fonction de l’évolution de la situation, Air France et KLM prévoient de reprendre progressivement leurs opérations de et vers Shanghai et Pékin en assurant en alternance un vol quotidien vers chaque destination» et «le retour au programme de vols normal est prévu le 29 mars» tout comme la desserte de Wuhan, épicentre de l’épidémie, annonce le groupe Air France-KLM.