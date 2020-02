Coronavirus : plus de 720 morts dont un américain

Selon le dernier bilan publié samedi, le coronavirus de Wuhan a fait 722 morts en Chine. Un Américain infecté est décédé jeudi dans un hôpital de Wuhan, ville foyer de l’épidémie.

L’épidémie du nouveau coronavirus, dont le bilan dépasse désormais les 720 morts, a fait sa première victime non chinoise. Un Américain de 60 est décédé jeudi dans un hôpital de Wuhan. Un Japonais sexagénaire est également mort de pneumonie dans un hôpital de la ville, a indiqué le ministère japonais des Affaires étrangères, mais il a précisé qu’il était «difficile» de dire si sa maladie était due au coronavirus.

Le nouveau coronavirus a déjà contaminé plus de 34 500 personnes et tué 722 patients en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), soit 86 décès supplémentaires en 24 heures, le plus lourd bilan quotidien à ce jour, ont annoncé samedi les autorités sanitaires. De nombreux pays musclent leurs mesures restrictives à l’encontre des personnes en provenance de la Chine, et déconseillent les voyages dans ce pays. La plupart des compagnies aériennes internationales ont interrompu leurs vols vers la Chine continentale. Dans le même temps, des milliers de voyageurs et membres d’équipage restent consignés sur deux navires de croisière en Asie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que 82% des cas répertoriés étaient considérés comme mineurs, 15% graves et 3% «critiques», moins de 2% des cas s’avérant mortels. L’OMS avance avec prudence vers l’adoption d’un nom définitif pour l’agent infectieux, afin de ne stigmatiser ni le peuple chinois ni Wuhan. La décision devrait intervenir dans les prochains jours. En attendant, la Chine a annoncé, samedi, nommer provisoirement la maladie «pneumonie à nouveau coronavirus», lui donnant le sigle anglais officiel de NCP (pour «novel coronavirus pneumonia»).