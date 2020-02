Coronavirus: Pékin limoge deux hauts responsables à Hubei, épicentre de l’épidémie

Send an email

Deux hauts responsables de la province de Hubei, épicentre de l’épidémie de coronavirus, ont été limogés, mardi, par les autorités. L’annonce a été faite par la télévision d’Etat après les vives critiques des populations.

Le principal responsable communiste à la Commission provinciale de la Santé, Zhang Jin, et sa directrice, Liu Yingzi, ont été démis de leurs fonctions sur décision du comité permanent du Parti communiste chinois (PCC) pour le Hubei, selon la télévision d’Etat, CCTV. Les habitants de cette région accusent ces autorités de n’avoir pas réagi promptement dès l’apparition du virus. La colère est montée après la mort du Dr Li Wenliang, premier médecin chinois à alerter sur l’épidémie et qui avait été interpellé par la police pour propagation de rumeurs.

Le coronavirus, déclaré urgence de santé publique de portée internationale, continue de ravager la Chine. Selon le bilan officiel communiqué ce mardi, le nombre de décès a atteint les 1000 morts et plus de 42000 contaminations. Wuhan et la province environnante du Hubei, d’où s’est propagée l’épidémie, restent coupés du monde par un cordon sanitaire. Ailleurs, des dizaines de millions de Chinois sont soumis à des règles de confinement dans plusieurs métropoles.