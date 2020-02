Coronavirus : l’OMS lance un plan 675 millions de dollars pour riposter contre l’épidémie

Send an email

L’organisation mondiale de la santé (OMS) s’active contre le coronavirus qui continue de faire des morts chaque jour en Chine. Le mercredi 5 février, elle a lancé un appel à mobilisation de fonds pour financer la riposte contre l’épidémie.

Pour lutter contre le coronavirus, l’OMS a lancé un appel à mobilisation d’une somme de 675 millions de dollars. Cette cagnotte va servir, selon l’institution, à lancer un plan stratégique de préparation et de riposte contre l’épidémie qui ravage la Chine depuis janvier. Ce plan, qui s’étalera sur la période de février à avril 2020, se concentrera sur l’établissement rapide d’une coordination internationale et d’un soutien opérationnel, le renforcement de la préparation des pays, les opérations de riposte, l’accélération de la recherche et de l’innovation prioritaire.

Selon le chef du programme OMS de gestion des urgences sanitaires, Dr Mike Ryan, l’efficacité de la riposte à la flambée de l’épidémie dépend des mesures de préparation mises en place, et il s’avère donc nécessaire de protéger les pays les plus vulnérables. La semaine écoulée, l’institution de Genève a décrété le coronavirus d’urgence de santé publique de portée internationale. Selon le dernier bilan, environ 563 morts ont été enregistrés et 28 018 cas de contamination confirmés.