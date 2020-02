Coronavirus: l’OMS annonce la pénurie mondiale d’équipements de protection

Le coronavirus qui ravage la Chine depuis janvier dernier entre dans une nouvelle phase. Ce vendredi 7 février, l’organisation mondiale de la santé a annoncé la pénurie mondiale d’équipements de protection.

C’est une mauvaise nouvelle pour le monde entier, généralement et plus particulièrement pour les pays déjà touchés par l’épidémie. Réunis, ce vendredi à Genève, les membres de l’Organisation mondiale de la Santé ont annoncé une pénurie mondiale d’équipements de protection contre le virus. Son Directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a notamment appelé à la solidarité face à un ennemi commun à combattre. Cette annonce devra inquiéter de plus, quand on voit l’allure à laquelle se propage le coronavirus. Selon le dernier bilan, plus de 630 personnes sont mortes et 31.000 cas confirmés.

Apparu à Wuhan en décembre 2019, le coronavirus s’est répandu rapidement à travers le monde, tuant des centaines de personnes. Le 31 janvier dernier, l’OMS a indiqué que l’épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Depuis lors, plusieurs pays multiplient des mesures pour prévenir ce virus ravageur.