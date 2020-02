Coronavirus : l’He Guy Mitokpè préoccupé par la situation des compatriotes en Chine

Le ministre de la Santé Publique, Benjamin Hounkpatin, était face à la presse le lundi 27 janvier 2020. Au cours de cette sortie médiatique, le ministre s’est prononcé sur l’épidémie de pneumonie due au nouveau Coronavirus (2019-nCoV). Il a recommandé sept mesures à l’endroit de la population pour prévenir cette maladie qui sévit déjà dans d’autres pays. Mais l’He Guy Mitokpè s’inquiète de la situation des béninois résidant en Chine et qui n’auraient pas fait l’attention du gouvernement.

Dans un post sur sa Page Facebook, le secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir s’inquiète de la situation des compatriotes vivant en Chine. Selon le contenu de sa publication, il transparaît que le gouvernement du président Patrice Talon n’a pas pris suffisamment de meures en direction des béninois vivant en Chine. « Depuis le début de cette fameuse épidémie qui effraie le monde et qui a déjà fait plus de 300 morts en Chine continentale, 1 mort aux Philippines et plus de 15 000 personnes infectées, la plupart des pays prennent des dispositions pour apporter non seulement de l’aide à leurs compatriotes vivant en Chine mais également des dispositions afin que le virus ne puisse pas franchir leurs frontières« , peut-on lire dans sa publication. Selon lui, plusieurs gouvernements ont déjà pris des mesures en faveur de leurs compatriotes. Il en veut pour preuve la France qui aurait déjà rapatrié la centaine de ressortissants qu’elle a à wuhan. D’autres pays africains, indique-t-il, ont également pris des mesures pour sécuriser leurs ressortissants. » Qu’en est-il des nôtres ?« , s’est-il interrogé. « Dans la seule ville de Wuhan, nous avons précisément 31 étudiants. Que deviennent-ils? Qui pense à eux? Quelles sont les dispositions que notre pays prend pour s’assurer de la sécurité de nos ressortissants non seulement à Wuhan, foyer principal de la maladie mais dans toute la Chine? Nous avons aujourd’hui plus de 400 ressortissants déclarés dans notre ambassade en Chine. Quelles sont les dispositions à l’endroit de ces compatriotes ? », cherche-t-il à savoir. Pour lui, un seul de ces compatriotes contaminé, sera un danger pour les 12 millions d’habitants vivant au Bénin. Aussi invite-t-il les autorités béninoises à éclairer davantage l’opinion sur les mesures en cours.

Rappelons que, face à la presse le 27 janvier 2020, le ministre de la Santé Publique a indiqué qu’aucun cas de Coronavirus n’est signalé au Bénin. « Je précise qu’aucun cas de la maladie n’a été signalé dans notre pays à ce jour et j’invite la population au calme, à la sérénité et à une totale collaboration avec les services de santé pour une gestion réussie de cette situation », a-t-il déclaré. Par la même occasion, le ministre a présenté les mesures préventives qui permettront de réduire le risque de contamination du Coronavirus. Il est resté néanmoins muet au sujet des compatriotes vivant en Chine.

Sept mesures pour réduire le risque de contamination

Pour réduire le risque de contamination de cette maladie qui se manifeste par la toux, la fièvre, des éternuements et l’essoufflement, le ministre de la Santé Publique recommande sept mesures principales de prévention. Il s’agit de :

1. Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec une solution à base d’alcool ;

2. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol ;

3. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu’on tousse ou éternue ; puis jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains ;

4. Si l’on porte un masque facial, s’assurer de bien couvrir la bouche et le nez ; évitez de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation, si c’est à usage unique, et se laver les mains aussitôt après ;

5. Éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires ;

6. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l’équipage ; consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage ;

7. Dans les marchés d’animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et les surfaces en contact avec des animaux, et bien cuire la viande avant de la consommer.