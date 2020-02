Coronavirus : les premiers cas de guérison en France rentrent chez eux

Le ministère français de la santé a annoncé, mercredi, que deux des onze patients atteints de Coronavirus, sont guéris et ont été autorisés à rentrer chez eux.

Selon un rapport de l’AFP, un couple de trentenaires chinois hospitalisé à l’hôpital Bichat à Paris, pour avoir été confirmé infecté du Coronavirus, ont été finalement guéris et peuvent rentrer chez eux. Ce couple, un homme de 31 ans et une femme de 30 ans originaires de Wuhan, épicentre de l’épidémie, faisait partie des premiers cas sur le sol français, annoncés le 24 janvier. Ils étaient arrivés en France le 18 janvier, a annoncé le N.2 du ministère, Jérôme Salomon, lors d’une conférence de presse, rapportée par l’AFP. M. Salomon indique que les deux personnes sont sorties de Bichat « souriants » et « satisfaits de leur prise en charge ». Il précise aussi que les patients guéris du Coronavirus ne nécessitent aucun suivi particulier.

L’Agence France Presse rapporte que ‘les critères de sortie répondent à un « protocole extrêmement sûr » qui fait l’objet d’un « consensus international » : les symptômes (fièvre, toux…) doivent avoir disparu et « on exige deux tests négatifs » dans un intervalle de 24H pour s’assurer que ces patients ne sont plus contagieux’. le Pr Salomon précise aussi que d’autres personnes guéries pourraient être libérées « dans les prochains jours ». Le Coronavirus a déjà tué plus de 1000 personnes en Chine et les cas confirmés continuent de croître considérablement dans le pays.